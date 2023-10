Concorso d'Eleganza Varignana a Castel San Pietro: vince l'auto di Corrado Lopresto

È l’ Alfa Romeo 6C 2500 S Berlinetta Touring del 1939 di Corrado ed Elena Lopresto a vincere il primo ‘Concorso d’Eleganza Varignana 1705’ che ha visto in lizza 23 automobili d’epoca ricchissime di storia e dal design dstraordinario. La premiazione dell’Alfa Romeo, tra l’altro, acquista un valore ancor maggiore considerando che si tratta del premio numero 300 conquistato dalla stessa auto di Corrado Lopresto, oggi tra i più rinomati collezionisti a livello mondiale. D’eccellenza, oltre al parco auto, anche la giuria che ha valutato le 23 vetture. Presidente è stato scelto Stefano Pasini, autore di oltre 30 libri sull’automobile, accompagnato nell’arduo compito da Lorenzo Ramaciotti, da 20 anni Presidente della Giuria del Concorso d’eleganza di Villa d’Este e già responsabile del design Pininfarina, da Gianni Mercatali e da Alessandra Giorgetti, noti nelle Giurie del settore in tutto il mondo. L’auto ha primeggiato per il suo design e per la sua storia, oltre che per un restauro conservativo eseguito a regola d’arte e una ricchissima documentazione che svela ex proprietari facoltosi come il Principe Caetani. Le altre cinque vincitrici d’eccezione sono state, nelle altre categorie, l’ Alfa Romeo 6C 1750 SS del 1929 nella classe ‘Corse eroiche’, la Fiat 1100 E Vistotal del 1950 nella classe ‘Gioielli italiani’, la Ferrari 250 GT Lusso del 1963 nella ‘Gran Classe Sportiva’, la Lancia Aurelia B24 Spider del 1955 (‘Grinta & Stile’) e, infine, nella categoria ‘Icone dalla Germania’, la BMW 3.0 CLS del 1972 di Lorenzo Matteucci. Premio speciale ‘Spirit of Varignana’ assegnato alla Porsche 964 Speedster del 1993 di Alessandro Maccaferri.

c.b.