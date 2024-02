Concorso letterario ‘Sempre Io’, la scrittura come strumento di espressione per chi ha vissuto esperienze di lesione midollare o cerebrale

La forza della scrittura come metodo per esprimere ed elaborare le emozioni è alla base del concorso letterario ‘Sempre Io’, organizzato dall’istituto di Montecatone, rivolto a persone che hanno vissuto direttamente o indirettamente un’esperienza di lesione midollare o grave cerebrolesione acquisita. Per quest’anno è stato deciso di ampliare la partecipazione anche a chi non è mai stato a Montecatone, ma condivide una esperienza di vita simile. Il concorso è suddiviso in due sezioni: poesia (anche dialettale) e racconto breve (massimo tre pagine). Prevista anche la forma del racconto-intervista, cioè la trascrizione di un racconto autobiografico, a cura di una terza persona: la segreteria del concorso è disponibile per facilitare la ricerca di un ‘intervistatore’ tra i volontari. L’iscrizione è gratuita. Elaborati da inviare sempreio@montecatone.com entro il 31 maggio. Per il regolamento, è possibile consultare il sito Internet www.montecatone.com.