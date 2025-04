Confagricoltura, le stime: "In bici tra le campagne. Boom dell’agriturismo"

I grandi eventi motoristici del circuito (Wec 18-20 aprile e F1 16-18 maggio) spingono il "trend positivo" dell’agriturismo in Emilia-Romagna. Lo testimonia Confagricoltura. "Sold out per Pasqua e andamento favorevole anche per i ponti di fine aprile, sale al completo già da qualche giorno per i pranzi tradizionali del 20 e di Pasquetta", annuncia Gianpietro Bisagni, presidente regionale di Agriturist, che rappresenta gli agriturismi legati all’associazione di categoria.

L’agriturista tipo in Emilia-Romagna è soprattutto italiano ma, secondo quanto riferito da Confagricoltura, stanno tendenzialmente aumentando le presenze straniere in particolare dalla Germania e dalla Francia, grazie a prenotazioni online spesso last minute, e nonostante la concorrenza agguerrita degli affitti brevi.

"Bene anche le richieste per soggiorni e ristorazione in concomitanza con grandi eventi o fiere nelle città limitrofe ed è picco di prenotazioni legate alle manifestazioni dell’Autodromo di Imola", spiegano dall’associazione di categoria.

"Il 46% del valore dei primi dieci prodotti certificati Dop e Igp italiani è rappresentato da produzioni emiliano–romagnole – ricorda Bisagni – la vacanza in agriturismo richiama chi vuole vivere un’esperienza nell’esperienza alle radici dell’enogastronomia locale nei caseifici, nelle cantine e nei frantoi, chi vuole fare un viaggio nel viaggio, in bici o a piedi lungo i cammini. Ma il potenziale attrattivo immenso, essenziale per destagionalizzare sempre di più l’attività, rimane inespresso per via dei vincoli che ancora limitano la capacità ricettiva e la somministrazione di cibo in agriturismo, secondo la legge regionale n.4/2009 oramai vecchia e obsoleta".