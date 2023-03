Confartigianato, un omaggio al ruolo di Mirca Bartolini

Donne imprenditrici sempre più protagoniste. A maggior ragione a ridosso di quella Giornata che celebra a livello internazionale i diritti delle quote rosa. Così Mirca Bartolini, responsabile amministrativa dell’azienda Effeti di Fontanelice, ha ricevuto l’omaggio di Confartigianato. Un riconoscimento al ruolo svolto nello sviluppo e nella crescita di quell’impresa fondata dallo suocero Mario Ragazzini e ora portata avanti insieme al marito Walter. La visita in azienda, il mazzo di fiori e la certezza del supporto continuo di Confartigianato Bologna Metropolitana. Porte aperte alla Effeti per accogliere la delegazione dell’associazione di categoria composta da Michele Calbi e Marina Zuffa (foto).

"Sono rimasta piacevolmente sorpresa – ha commentato la Bartolini –. Mi ha fatto veramente piacere che Confartigianato abbia pensato a me per il ruolo che occupo in un’azienda nella quale è impegnata tutta la famiglia". Una soddisfazione reciproca. "L’iniziativa di Confartigianato sottolinea l’impegno delle donne in campo imprenditoriale. A maggior ragione in questi anni difficili nei quali hanno dimostrato grande capacità di resistenza e resilienza – ha detto Amilcare Renzi, segretario di Confartigianato Bologna Metropolitana -. Sono loro ad aver capito, più di altri, l’importanza degli investimenti per competere. Ma anche la valenza della formazione, della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico". Con una promessa: "Non mancherà mai il nostro impegno come associazione nel chiedere, a qualsiasi livello, misure in grado di favorire la qualificazione dell’imprenditoria femminile all’interno delle imprese – ha concluso -. Senza dimenticare lo sviluppo di servizi che permettano loro di esprimersi al meglio anche sul lavoro".