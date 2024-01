Conflitto in Palestina, le vie d’uscita

Tutto pronto per l’incontro ‘Israele-Palestina: la guerra infinita - Come uscire dall’orrore’ in agenda il 10 gennaio alle 18 al centro sociale La Stalla di via Serraglio. L’iniziativa, organizzata dall’ex assessore Valter Galavotti assieme a Cgil, Anpi, Amnesty International Emilia-Romagna e Comitato Pace e Diritti, promuove il confronto e l’informazione sull’attuale crisi israelo-palestinese. Tra i relatori la ricercatrice Federica Stagni, l’attivista palestinese Issa Amro e la presidente della sezione nazionale di ‘Medici senza frontiere’ Monica Minardi. "Si tratta del primo incontro importante che si svolge ad Imola su un tema cruciale del nostro tempo – anticipano gli organizzatori –. Ci auguriamo che molti cittadini sappiano cogliere questa preziosa occasione".