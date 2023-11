Confronto sulla finanza sostenibile

Lo Yunus social business center, nell’ambito della seconda edizione della Conferenza sulla finanza sostenibile e socialmente responsabile organizzato in questi giorni a Imola assieme al dipartimento di Management dell’Università di Bologna, promuove oggi una mattinata aperta al pubblico dedicata al tema. Appuntamento alle 9 nella sala Ayrton Senna, in Autodromo. Dopo il discorso inaugurale di Florian Berg, ricercatore alla prestigiosa Mit Sloan school of management, che condividerà la sua vasta esperienza e fornirà prospettive innovative. A seguire, alle 10, tavola rotonda di grande rilevanza applicativa, coordinata da Giuseppe Torluccio, vicepresidente della Fondazione Yunus Italia. In questa tavola rotonda, si potranno ascoltare i punti di vista e le idee di importanti attori chiave del mondo finanziario e non solo, tra cui rappresentanti di Consob, Abi, Hera, Bper, La Bcc ravennate, forlivese e imolese, Kpmg, Prometeia e S&P. L’incontro è una straordinaria occasione per apprendere e creare connessioni con gli esperti e i leader del settore in ambito locale e nazionale. "È evidente come i mutevoli percorsi della finanza sostenibile siano sempre più pervasivi, creando riposizionamenti e opportunità strategiche per tutte le imprese e, in buona sostanza, per la crescita di tutto il sistema economico – spiega Torluccio –. Quantitativamente, la finanza sostenibile riguarda oltre il 70% dei fondi di investimento, determinando uno sviluppo sostenibile sempre più efficace e concreto".