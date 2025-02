Congresso FdI. Vacchi confermato coordinatore

Nicolas Vacchi confermato coordinatore di Fratelli d’Italia per il circondario al termine del congresso organizzato ieri sera dal partito all’hotel Molino Rosso (nella foto con Galeazzo Bignami). Con lui nel direttivo: Donatella Marchetti; Simone Grandi; Mario Manfredini; Simone Carapia; Serena Bugani; Maria Teresa Merli; Naike Di Girolamo. A suggellare la conferma di Vacchi come referente locale del partito è arrivato da Roma l’ex viceministro Galeazzo Bignami, attuale capogruppo di FdI alla Camera. "I nostri congressi – ha affermato il senatore meloniano Marco Lisei – sono l’occasione per smentire chi sostiene che non abbiamo una classe dirigente sul territorio".

Presenti al Molino Rosso anche l’europarlamentare di FdI, Stefano Cavedagna ("Da oggi lanciamo la sfida per vincere a Imola alle prossime elezioni comunali") e la capogruppo dei meloniani in Regione, Marta Evangelisti: "Quest’area richiede attenzione a tutti i livelli amministrativi, è necessaria una vera politica partecipativa".

Infine, la parola a Vacchi, consigliere comunale e capogruppo di FdI in Città metropolitana: "La crescita costante del partito dimostra come la strada tracciata sia quella giusta. C’è voglia di cambiamento".