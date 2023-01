Congresso Pd, appello dei sindaci per Bonaccini

Gli otto sindaci Pd del circondario confermano il loro sostegno al presidente della Regione, Stefano Bonaccini, in corsa per la guida della segreteria nazionale del partito. E lanciano un appello sottoscritto da 139 tra amministratori locali, politici ed esponenti della società civile.

"Abbiamo scelto di rivolgere questo appello al popolo di centrosinistra e del Partito democratico, a tutti coloro a cui sta a cuore ricostruire una casa comune che sia all’altezza delle necessità per cui è nata – si legge nel documento degli otto sindaci – che possa essere capace di inventare e costruire un’opposizione credibile al nuovo governo Meloni e che sia capace di indicare e realizzare l’inizio di una nuova stagione".

Le firme in calce al documento sono quelle di Marco Panieri (Imola), Beatrice Poli (Casalfiumanese), Matteo Montanari (Medicina), Mauro Ghini (Borgo Tossignano), Claudio Franceschi (Castel Guelfo), Fausto Tinti (Castel San Pietro), Gabriele Meluzzi (Fontanelice) e Nicola Tassinari (Mordano). In pratica, tutti tranne i civici Luca Albertazzi (Dozza) e Alberto Baldazzi (Castel del Rio).

Gli otto sindaci affermano di volere un "Pd dei territori, che valorizzi il radicamento locale e dove gli organi dirigenti non siano ‘altro’ rispetto alla realtà esterna, ma traggano da essa nuovi stimoli e le esigenze della comunità". Ma anche un partito che "deve unire le culture riformiste del Paese, senza rinchiudersi nell’ideologia ma aprendosi alla pratica del buongoverno che sa esprimere nei territori". Chiedono inoltre un "Pd laburista, progressista e riformista, che lotti contro le disuguaglianze, che ponga le giovani generazioni, la natalità e le politiche per la famiglia come architrave per garantire un futuro solido e sicuro per l’Italia". Tutti ideali che "possiamo ritrovare e li ritroviamo nella candidatura di Bonaccini alla guida della segreteria nazionale del Partito democratico – concludono –, che appoggiamo e incoraggiamo come nuovo orizzonte per un centrosinistra moderno e vincente".

Come già accennato, in 139 hanno sottoscritto l’appello. A fronte di un partito che si è schierato compatto al fianco di Bonaccini nella sfida contro Elly Schlein e Gianni Cuperlo, al punto che a oggi non si sa ancora chi sarà a rappresentare sul territorio queste ultime due mozioni (si parla rispettivamente di Sauro Dal Pane e Benito Benati), a sostegno del governatore ci sono vari volti noti: Umberto Ciompi (presidente Crame), Augusto Macchirelli (consigliere Formula Imola), Eros Nanni (presidente di Area Blu), Andrea Rossi (direttore Ausl), Franco Scala (direttore Accademia) e Luana Tampieri (presidente Cia – agricoltori).

Sul fronte politico, invece, sostengono Bonaccini il senatore del Pd, Daniele Manca, la consigliera regionale Francesca Marchetti, la capogruppo Dem in Consigio comunale, Bruna Gualandi, l’ex sindaco Raffaello De Brasi e l’ex ministro Giuliano Poletti. Venendo infine alla Giunta, l’unico assessore del Pd a non aver sottoscritto l’appello pro Bonaccini è Giacomo Gambi, che però non ha ancora annunciato un eventuale sostegno a Schlein o Cuperlo.