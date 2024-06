Consegnati i Cucciolini. Ritirati 150 peluches

Ancora tante presenze, ieri mattina, per ritirare i peluches dei Cucciolini. Distribuiti oltre 150 pupazzi a Imola. I lettori si sono presentati davanti alla redazione di via Quarto, 4, ben prima dell’inizio della consegna dei pupazzi. Già alle 10.45 lungo la scalinata c’erano diverse persone in attesa per ritirare uno dei sei fantastici prodotti grazie alla raccolta di 10 bollini, compresi i jolly che stanno uscendo in queste settimane nel nostro giornale.

I lettori infatti possono scegliere liberamente fra tutto il gruppo dei pupazzi dei ‘maestri dell’ambiente’ dell’iniziativa promossa dal Resto del Carlino insieme alla sponsorizzazione del

gruppo Ghedini automobili: si tratta di Ubaldo l’orso, Riky il riccio, Ciccio il cinghiale e Rossella la volpe. Completano la squadra Lillo il lupo e Dina il daino.

Per ritirare il premio è indispensabile avere completato la scheda di raccolta che contiene ben

dieci bollini, da ritagliare e incollare negli appositi riquadri. Il prossimo appuntamento in calendario è sabato 29 giugno, sempre nella redazione imolese

di via Quarto 4 (traversa di via Orsini), dalle 11 alle 13. Ma saranno annunciate presto altre date

per il ritiro dei nostri peluches, con tutto il mese di luglio alle porte (sabato 6, 13, 20 e 27). I pupazzi si possono ritirare anche a Bologna e Ferrara (nelle sedi e negli orari indicati a pagina 3).

Bambini, ma non solo. Tra i tanti lettori arrivati si sono presentanti in redazione anche nonni e nonne, armati di busta e scheda

compilata, per ritirare i peluches da regalare ai propri nipoti. Ci sono state persone provenienti anche da Medicina. E poi la bellissima storia di Marino Malavolti che in tutti gli appuntamenti è passato con varie schede piene di bollini per ritirare i peluches. Un regalo che ha deciso di fare a tutte le piccole atlete del campo solare Csi Clai di Imola.