Consiglio comunale dei ragazzi, trionfo di colori nel nuovo logo

È nato il nuovo logo del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Castel San Pietro. Un cambiamento necessario, dal momento che i giovani consiglieri del mandato precedente avevano modificato nome e regolamento dell’organo consultivo, che da ‘Consiglio Comunale dei Ragazzi’ è divenuto “Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi”. Poiché il Ccrr rappresenta tutti gli alunni delle scuole castellane, i giovani consiglieri hanno voluto che il nuovo logo fosse scelto democraticamente e in modo condiviso con i compagni. Dopo aver selezionato 4 proposte grafiche fra le 26 iniziali, le hanno presentate per la votazione a tutte le classi delle primarie e secondarie di primo grado della città, pubbliche e paritarie. La possibilità di contribuire alla scelta è stata poi estesa alla cittadinanza durante la manifestazione Very Slow, alla quale i componenti del Ccrr hanno partecipato organizzando numerose attività (la maratonina nei parchi alla scoperta degli alberi secolari, laboratori creativi, un momento di confronto su temi ambientali e la presentazione alla città delle attività del Ccrr). In totale hanno votato 1.310 persone (1.207 alunni delle scuole e 103 cittadini). Il logo vincitore ha ottenuto 610 voti: è stato proposto da Viola Ballarano della 2 B F.lli Pizzigotti. Oltre a essere molto colorato, il logo rappresenta in modo sintetico gli elementi caratteristici del Ccrr: il concetto di pari opportunità introdotto nel nuovo nome del Ccrr, con la rappresentazione di una ragazza e di un ragazzo; il giallo e il rosso, colori del gonfalone castellano; gli altri simboli rappresentano le tre commissioni del Ccrr: ‘Vivere insieme agli altri, Sport e tempo libero’, ‘Ambiente e sicurezza’, ‘Scuola cultura, culture e comunicazione’; e al centro c’è il Cassero, simbolo della città. Sabato 13 l’ultimo incontro del Ccrr dell’anno scolastico,