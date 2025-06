Imola, il Consiglio di Stato ha deciso: il Caffè della Rocca resta a Mr Bruce

Imola (Bologna), 16 giugno 2025 – Il Caffè della Rocca resta aperto e con l’attuale guida. Il Consiglio di Stato ha infatti accolto l'appello proposto da Area Blu e Mr Bruce riformando la sentenza del Tar Emilia-Romagna che a inizio anno aveva annullato il bando attraverso il quale, a inizio 2024, si era arrivati all’avvicendamento al timone dello storico locale. Il Tar su ricorso della seconda classificata (la società Caffè della Rocca di Lorenzo Sabbioni), aveva ritenuto illegittimo quel bando per mancata previsione della verifica dei requisiti morali degli offerenti, annullando l'intera procedura e riconoscendo alla ricorrente il diritto all'assegnazione del locale. Secondo il Consiglio di Stato, i giudici amministrativi di primo grado si sono pronunciati su un motivo non proposto: la ricorrente, si ricostruisce nella sentenza, si era infatti limitata a contestare la mancata verifica di specifici requisiti da parte della stazione appaltante, senza impugnare il bando per l’omessa previsione delle verifiche. Si è quindi ravvisato un “vizio di ultrapetizione”. Inoltre, il Consiglio di Stato ha stabilito che la procedura riguardava la concessione di un bene pubblico (non un servizio), per cui non si applicano obbligatoriamente le verifiche di anomalia o i principi del Codice dei Contratti Pubblici, se non previsti nel bando. Respinto anche l’appello incidentale di Caffè della Rocca, che lamentava l’eccessivo punteggio attribuito all’offerta economica di Mr. Bruce e la mancata verifica della sostenibilità della stessa, nonché la mancata previsione di un indennizzo per il concessionario uscente. Il Consiglio ha confermato che la procedura si è svolta nel rispetto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e che non sussistevano i presupposti per prevedere un indennizzo. La sentenza del Tar è stata quindi riformata, il ricorso introduttivo respinto e la società Caffè della Rocca condannata al pagamento di 12mila euro complessivi per le spese legali.