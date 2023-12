Consorzio di Bonifica al lavoro in località ‘La Maddalena’

Ruspe del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale al lavoro per un intervento di ripristino in località ‘La Maddalena’, sul versante di Fontanelice, nei pressi dello storico Mulino Cavulla. La zona, a pochi passi dal Rio Grande di Filetto, ha subito diversi danneggiamenti causati dall’alluvione della scorsa primavera con il crollo di un costone di montagna e diverse criticità sull’argine. Problemi che hanno portato all’evacuazione della famiglia Zotti, da tre anni proprietaria dello stabile che risale all’800, che ha vissuto lunghi mesi da sfollata. In queste ore i mezzi cingolati si occupano della pulizia dell’alveo del rio con l’asportazione di alberi, detriti e lo spostamento di massi. Non solo. Spazio anche alla messa in sicurezza della parete rocciosa a monte del corso d’acqua per garantire il rientro dei residenti: "C’è voluto un po’ di tempo ma ringrazio la famiglia Zotti per aver sopportato l’attesa – commenta il sindaco di Fontanelice, Gabriele Meluzzi -. Il nostro ringraziamento va alla Regione e al Consorzio di Bonifica". Con una puntualizzazione che rispedisce al mittente qualche polemica: "Anche se molti lo stanno dimenticando, noi sindaci siamo in prima linea da mesi per cercare di risolvere i problemi. C’è tanto da fare".