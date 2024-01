Consorzio di bonifica. Duecento milioni di danni

Il cda del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale, realtà che nel circondario tocca da vicino Imola e alcune sue frazioni, Mordano e la vallata del Santerno, ha approvato nei giorni scorsi il bilancio di previsione per il 2024 con un totale dei costi-ricavi di circa 116 milioni di euro. Una cifra ripartita tra l’attività corrente di manutenzione ed esercizio delle opere e di funzionamento dell’ente (25 milioni) e la quota di lavori finanziati da terzi che si prevede di realizzare nel corso dell’annata (91 milioni). Nessun aumento in termini di contributi a carico delle imprese e dei cittadini nonostante il pesante impatto degli eventi alluvionali della scorsa primavera. Tanti, infatti, i danni alle strutture del consorzio, al reticolo di canali artificiali di bonifica, all’impiantistica ed alle centraline per un ammontare complessivo non inferiore a 200 milioni di euro. Una stima in cui rientrano anche gli investimenti finalizzati all’aumento della sicurezza idraulica in considerazione dei cambiamenti climatici in atto. Uno sforzo notevole per il Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale che ha messo in campo un grande impegno organizzativo, un’intensa attività d’interazione istituzionale e sociale e la pianificazione di un articolato programma d’interventi manutentivi e di ripristino. Senza dimenticare l’aumento generalizzato dei costi, anche quello del personale previsto dal rinnovo del contratto nazionale di categoria, e gli oneri finanziari imprevisti per anticipare il costo degli interventi di somma urgenza necessari per arginare i disastri provocati dalla calamità naturale. Capitolo Pnrr. Via libera alla progettazione e aggiudicazione, nei tempi stretti imposti dai decreti di finanziamento, degli interventi di competenza chiamati a migliorare capacità produttiva, competitività e tenuta idrogeologica delle aziende agricole e del territorio. Numeri alla mano, quindi, salgono a quota 57 le opere sotto il raggio d’azione del colosso romagnolo per un valore totale di 213 milioni di euro: "Con questa cifra – commenta il presidente Antonio Vincenzi –, lo sforzo sarà straordinario ma ho piena fiducia nella grande professionalità e nella assoluta dedizione del personale. Il risultato? Un valore aggiunto per la comunità socio-economica al cui benessere è orientata quotidianamente la nostra azione".

Mattia Grandi