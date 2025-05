Consorzio, maxi-dividendo in arrivo

Bilancio positivo per il Con.Ami. Il documento consuntivo 2024, approvato nei giorni scorsi dal Consiglio di amministrazione del Consorzio dei 23 Comuni, si è chiuso infatti con un utile di oltre 14,4 milioni contro i 13,1 milioni dell’anno precedente, i 10,3 del 2022 e gli oltre 8 milioni del 2021.

All’assemblea composta dai sindaci-soci verrà dunque proposto di corrispondere agli enti rappresentati un dividendo di 7,5 milioni (in linea con il recente passato) in relazione alle percentuali di partecipazione detenute, di destinare a fondo di riserva quasi 6,2 milioni (contro i 5 milioni del bilancio 2023) e al fondo di riserva statutario il restante 5% (pari a oltre 720mila euro contro i circa 657mila euro dell’anno prima) del tesoretto.

I contenuti del bilancio non sono ancora stati resi pubblici. Lo saranno nelle prossime settimane, quando il documento verrà trasmesso agli enti consorziati che dovranno esprimere il loro parere in merito, al quale seguirà il via libera dell’assemblea dei soci.

Per quanto riguarda invece il 2025, previsto un utile di oltre 12 milioni, spinto (come del resto accaduto nel 2024) dai dividendi delle società partecipate (Hera in primis, poi Acantho, Sfera e Bryo). Confermata dunque, anche per il prossimo bilancio, la distribuzione di un dividendo di 7,5 milioni di euro a favore dei Comuni.

Quanto agli investimenti, per lo sviluppo infrastrutturale del servizio idrico il piano 2025-27 del Consorzio prevede uno stanziamento di oltre 40 milioni. Al comparto elettrico andranno invece, sempre nel triennio, quasi 2,5 milioni. Quanto alla valorizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico si parla invece di uno stanziamento di circa 40 milioni: 25 milioni finanziati da risorse europee, nazionali e regionali e 15 milioni di euro con fondi del Consorzio. Infine, i 10 milioni per l’Autodromo tra risorse proprie di Con.Ami, del Comune, della Regione e Governo destinati a "incrementare ulteriormente la capacità dell’impianto di farsi centro di eccellenza nel settore del motorismo".