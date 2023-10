Consulenza educativa. Sportello d’ascolto al via

Ripartiranno oggi le attività dello ‘Sportello di ascolto’ per le famiglie, gli alunni e i docenti delle scuole di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio e Fontanelice per l’anno educativo 20232024. Un servizio gratuito con la presenza della psicologa Maddalena Tarantino, indicativamente una volta alla settimana, a rotazione in tutti e quattro i comuni della vallata del Santerno. Un’opportunità di consulenza educativa e psicologica senza una specifica connotazione terapeutica. In caso di problematiche che rimandano all’esigenza di una terapia specifica, infatti, verranno suggeriti i percorsi più opportuni presenti sul territorio. Per accedere allo ‘Sportello di ascolto’ servirà un appuntamento da prendere telefonicamente (347 4763075) oppure via mail (sportelloascolto@comune.casalfiumanese.bo.it). La programmazione prevede una tappa fissa a Castel del Rio, alla biblioteca di Palazzo Alidosi, il primo giovedì di ogni mese dalle ore 14.30 alle 16.30. A Fontanelice, invece, il terzo sabato dalle 9.30 alle 11.30 nell’ex sede del nido al civico 18 di Piazza Roma. Biblioteca di Villa Manusardi a Casalfiumanese il secondo martedì del mese dalle 14.30 alle 16.30 mentre per Borgo Tossignano accesso esterno dal piano terra del municipio, al numero 6 di viale Trieste, il quarto sabato dalle 9.30 alle 11.30.

I genitori potranno accedere, previa prenotazione, secondo le loro necessità ad uno qualsiasi dei punti attivi oppure concordare con la psicologa eventuali orari o giornate diversi. L’obiettivo è sempre quello di promuovere le risorse dei singoli e delle famiglie nell’ottica di favorire il benessere scolastico e per superare le eventuali difficoltà che possono sorgere nel rapporto con i figli durante il loro percorso evolutivo. Il servizio è organizzato dai Comuni della collina in collaborazione con Asp e Cisst grazie al contributo della Bcc Ravennate e Imolese.

Mattia Grandi