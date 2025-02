Consulte, la ripartenza. Ecco il piano del Comune

Le Consulte ripartono. Dopo anni di fermo, l’organo un tempo considerato essenziale per la partecipazione soprattutto delle frazioni, si appresta a riaccendere i motori. E’ stato infatti approvato nell’ultima seduta consiliare un odg congiunto da forze di opposizione e maggioranza che "impegna la Giunta a convocare una commissione Statuto Regolamenti tematica entro il mese di febbraio, mettendo all’ordine del giorno la revisione delle Consulte e la redazione di un nuovo regolamento in modo da concludere l’iter in breve tempo". Il tema era al centro di un odg presentato dal capogruppo e dal consigliere della lista ’Il Comune al Centro’, rispettivamente Davide Mazzoni e Sebastian Sermenghi, odg emendato e poi presentato congiuntamente da tutte le forze politiche che siedono in consiglio.

A seguito dell’approvazione si registra la soddisfazione di Mazzoni e Sermenghi, che confermano l’importanza della scelta unanime del consiglio comunale e guardano già avanti. "Le consulte sono uno strumento di partecipazione fondamentale per il territorio, ora la sfida sarà quella di rilanciarle", sottolineano.

Per farlo, Mazzoni e Sermenghi concordano con le altre forze politiche sulla necessità di "individuare una formula che le renda attrattive e conseguentemente partecipate. E’ chiaro che il formato precedente non funzionava". Il Comune al Centro un’idea su come rilanciarle ce l’ha. "Potrebbe avere un senso sfruttare la proposta che la maggioranza ha lanciato in campagna elettorale, quella del consiglio comunale itinerante, per individuare due date ravvicinate, consulta prima e consiglio poi, dando modo ai cittadini della stessa consulta di elaborare i punti all’ordine del giorno da sottoporre a stretto giro di posta al consiglio comunale, allo scopo di ricevere dunque risposte istituzionali immediate", sostengono i due consiglieri. Mazzoni e Sermenghi si dicono però aperti anche ad altre soluzioni. "Se dal confronto con le altre forze politiche arriveranno proposte interessanti non avremo problemi a prenderle in considerazione. L’essenziale – ribadiscono e concludono –, è che si remi tutti dalla stessa parte e che il nuovo regolamento guardi non solo all’oggi ma anche al domani, trovando una formula per le consulte destinata a durare nel tempo".

Claudio Bolognesi