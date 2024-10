Continua ‘Narratori delle Pianure’. Una serata con Grazia Verasani

Secondo appuntamento a Palazzo Sersanti con la rassegna ‘Narratori delle Pianure - Immagini, suggestioni, atmosfere della letteratura emiliano-romagnola’. Domani sera alle 20.30 nella sala Mazzanti, all’interno della Galleria della Fondazione, sarà ospite la scrittrice Grazia Verasani con il suo celebre romanzo ‘Quo vadis, Baby?’ (Feltrinelli, 2004). Un noir avvincente che immerge il lettore nel mondo di Giorgia Cantini, un’investigatrice privata alle prese con indagini minori, tradimenti e una vita personale segnata da solitudine e disincanto. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

L’incontro fa parte della rassegna organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, in collaborazione con l’associazione Ippogrifo e curata da Andrea Pagani, ispirata all’opera di Gianni Celati ‘Narratori delle Pianure’.

Si tratta di un libro fondamentale di Celati, uscito nel 1985, e che così fu salutato da Italo Calvino: "Un libro che ha al suo centro la rappresentazione del mondo visibile e più ancora una accettazione interiore del paesaggio quotidiano in ciò che meno sembrerebbe stimolare l’immaginazione". Si tratta di trenta novelle, comiche e fantastiche, tragiche e surreali, ambientate in Emilia-Romagna, che ci offrono uno scenario realistico e allo stesso magico del nostro territorio. "A quarant’anni da quella pubblicazione raccogliamo la sfida e osserviamo come il magistero di Celati ha avuto un seguito significativo, pur con sfumature e rielaborazioni diverse e originali", spiegano dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.

Prossimi appuntamenti della rassegna: 14 novembre, Ermanno Cavazzoni, Manualetto per la prossima vita (ed Quodlibet, 2024); 28 novembre, Giampiero Rigosi, Ciao vita (ed La Nave di Teseo, 2021); 12 dicembre, Azzurra d’Agostino, Ghost light (ed Giunti, 2023). Per informazioni: 0542.26606.