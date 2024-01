Continuano gli incontri del giovedì

Proseguiranno anche a febbraio gli appuntamenti pomeridiani gratuiti dell’iniziativa ‘Facciamoci un tè’ organizzata dalla realtà ‘Noi che Castel Guelfo’ in collaborazione con l’associazione volontari del paese e la cooperativa sociale ‘Ida Poli’ targata Solco. Riflettori puntati sugli spazi al numero 7/b di via Largo XXV Aprile, rigorosamente di giovedì dalle ore 14 in poi, per momenti di chiacchiere in compagnia tra guelfesi. Una programmazione ricchissima: proiezione cinematografica il primo febbraio con la rassegna ‘Film con Arrigo’ poi l’8 sarà già tempo di Festa di Carnevale con Marisa e Marino. Sanità d’attualità il 15 con l’approfondimento sulla pressione arteriosa con Insalute mentre il 22 si giocherà a tombola. Chiusura il 29 dedicata alla fotografia con i meravigliosi scatti paesaggistici immortalati dal fotografo Trevisol. Informazioni utili al numero 393.0455201 oppure via mail all’indirizzo noiche.castelguelfo@gmail.com.