"Continuità assistenziale, scongiurare la chiusura"

"No alla chiusura dell’ambulatorio di continuità assistenziale", contestualmente all’apertura del Centro di assistenza e urgenza. Lo dice lo Snami, il Sindacato nazionale autonomo medici italiani, secondo il quale l’Ausl "intende attribuire al nascituro Cau tutte le funzioni precedentemente svolte" dal servizio di continuità diurna che fino dal 18 dicembre lascerà gli spazi al padiglione 15 dell’ospedale vecchio per fare posto proprio al Cau.

Su questo, appunto, Snami ha "forti perplessità", perché il Centro di assistenza e urgenza pronto a essere inaugurato il 21 dicembre "ha un mandato specifico e diverso dai precedenti ambulatori di continuità assistenziale, non per nulla è servita un’intesa nuova (firmata a livello regionale, ndr), una paga diversa e un mandato dedicato".

Per il sindacato, "una minima parte delle attività è sovrapponibile ma non sono tutte automaticamente riassorbibili", anche perché il Cau deve, "secondo gli intendimenti, rispondere a urgenze cliniche a bassa complessità, la Continuità assistenziale nella sua attività ambulatoriale, con meno strumenti del Cau, doveva (e poteva) rispondere a parte di queste urgenze minori ma diversamente dal Cau, a tanta parte di quella burocrazia e di quell’attività prescrittiva e certificativa necessaria durante i giorni prefestivi e festivi".

Per lo Snami, quindi "l’intesa firmata da Fimmg a livello regionale non può essere ulteriormente ‘stirata’ per ribaltare sul Cau anche la funzione di ‘Centro di urgenza amministrativa-certificativa-prescrittiva’". I Cau, ricorda lo Snami, "sono per le urgenze cliniche, non amministrative, e non possono diventare luoghi ove far accedere i pazienti che hanno bisogno di una prescrizione per un farmaco che è finito oppure per fare un certificato di malattia per una banale influenzina in un trentenne che non ha in sé alcun contenuto di urgenza clinica".

Insomma, per lo Snami, se questa è la linea, "invece che i Pronto soccorso, i Cau vuoteranno gli studi dei medici di famiglia". Per questo motivo, "abbiamo chiesto all’Ausl di Imola o di mantenere aperto l’ambulatorio di continuità assistenziale – concludono dallo Snami –, oppure di organizzarsi per dirottare le richieste di queste prestazioni che non hanno carattere di urgenza ‘clinica’ ma piuttosto logistico amministrativa, alle residue sedi di ambulatorio di continuità assistenziale".