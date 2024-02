Conto alla rovescia. Arriva il Carnevale dedicato agli animali. Ecco il programma

Conto alla rovesca per ‘Il Carnevale degli animali’, tema scelto per la festa di domenica prossima nel centro storico. Il Carnevale è rappresentato sulle locandine affisse in tutta la città da un disegno realizzato dalla classe 4ª C della Scuola primaria Luciana Sassatelli nela quale viene raffigurato un mondo animale immaginario e coloratissimo. Anche il Comune ha scelto con una settimana di anticipo di lanciare l’invito ufficiale a bambini e ragazzi: "Invitiamo tutti a omaggiare i nostri amici a due o quattro zampe, oppure quelli alati che si librano in cielo, quelli con pinne e quelli con squame – dice Fabrizio Dondi, assessore alla Cultura –. Gli Animali sono presenza discreta ma molto numerosa: l’uomo pensa troppo a sé, e si dimentica che di tutta la vita sulla Terra costituisce solo lo 0,01 %; lo 0,4% sul totale degli animali".

Tutte le maschere si ritroveranno in piazza Galvani alle 14.30, accanto all’ex stazione delle corriere, e da lì partirà alle 15 la coloratissima sfilata che percorrerà le vie dei Mille, Mazzini, Cavour, Matteotti, Manzoni, e giungerà naturalmente infine nel cuore della città, in piazza XX Settembre. Accanto alla sfilata prenderà il via anche il consueto e storico concorso delle maschere, con la giuria itinerante che accompagnerà il corteo e, taccuino alla mano, annoterà i propri giudizi per stilare poi la classifica finale. Dalle ore 15 alle 18.30, al primo piano del Municipio si potrà visitare la mostra dei disegni realizzati dalle bambine e dai bambini delle scuole castellane, mentre alle 16 sotto il Cassero ci sarà lo spettacolo di burattini "Il tesoro di Sandrone" della compagnia "I burattini della Commedia".

Ad allietare in musica la festa durante tutto il pomeriggio ci sarà il Corpo Bandistico Città di Castel San Pietro Terme, oltre a giostre, gonfiabili e dolciumi. Il clou è previsto alle 17.30 in piazza XX Settembre con l’attesissima premiazione delle mascherine più belle, con la presenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale. A seguire, alle 17,45 circa, ci si trasferirà al primo piano del Municipio per la premiazione del concorso dei disegni. Tutto il programma si può consultare sul sito web e sulla pagina Facebook della Pro Loco.

Claudio Bolognesi