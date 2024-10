Conto alla rovescia per il Giro dei Tre Monti. Domenica la gara competitiva

Conto alla rovescia per la 55esima edizione del Giro dei Tre Monti, di scena sabato (gare giovanili) e domenica (gara competitiva e camminata ludico-motoria) in Autodromo.

Per quanto riguarda i ragazzi, appuntamento alle 15.30 con le gare che si svolgeranno nei pressi del traguardo, con distanze variabili a seconda delle categorie. Le iscrizioni vanno effettuate online entro le 22 di domani o sul posto fino alle 15.15 presentando la documentazione (certificato medico/libretto verde e tessera sanitaria). Partenze scaglionate in base alle categorie. Numerosi i premi previsti.

Venendo alla domenica, per la gara ci si può iscrivere fino alle 23.59 di questa sera. Alla camminata non competitiva ci si può iscrivere invece anche sul posto il giorno dell’evento. In entrambi i casi, l’orario di partenza è fissato alle 9.

Il Giro dei Tre Monti vedrà protagonisti anche gli studenti dei tre anni accademici del corso di laurea in Fisioterapia dell’Università di Bologna (sede formativa di Imola/Montecatone). I ragazzi saranno presenti ai box dell’Enzo e Dino Ferrari per mettere la loro esperienza professionale al servizio degli atleti che necessitano di massaggi terapeutici, nel pre e post-gara. Inoltre, sarà l’occasione anche per avere informazioni più approfondite e particolareggiate di natura riabilitativa relativamente a traumatismi articolari e muscolari in ambito sportivo.

Per gli studenti, un’opportunità importante per mettere in pratica quanto studiato e per sottolineare l’importanza di una professione sanitaria sempre più ambita sia a livello universitario che sul territorio nazionale.