Con una determina dirigenziale, il Comune ha erogato contributi a tre associazioni cittadine, in relazioni ad altrettanti progetti presentati da PerLeDonne, Giocathlon Apd e Cna Imola Metropolitana.

Alla prima andranno 4.450 euro per il progetto ‘Educare alle differenze’, alla seconda 3.640 euro per il progetto ‘Tutto in bici 2023’ e alla terza 200 euro per il progetto ‘Violenza di genere’. I primi due progetti sono stati premiati per la promozione delle pari opportunità, il terzo per il sostegno allo sviluppo sostenibile. Il Comune compartecipa al 50 per cento delle spese presentate dalle associazioni.