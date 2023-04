Contributi a tutela dell’ambiente Scuola Sassatelli più efficiente, nuova ciclabile lungo il Sillaro

In arrivo contributi dalla Regione per la riqualificazione energetica della scuola Sassatelli e per la ciclabile sul Sillaro. Le due attese opere usufruiranno delle risorse dedicate Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) e Fse+ (Fondo sociale europeo Plus). L’arrivo dei contributi fa seguito all’approvazione da parte della Regione, dell’Agenda Trasformativa Urbana per lo Sviluppo Sostenibile ‘Il Nuovo Circondario Imolese, un territorio + attrattivo, un futuro + sostenibile’, presentata a fine gennaio dal Nuovo Circondario Imolese. Nell’Agenda era inserito, appunto, anche il progetto di riqualificazione energetica della scuola primaria Sassatelli nel capoluogo, con tre sezioni a servizio dei residenti di Castel San Pietro Terme e sempre più negli ultimi anni anche per bambini di comuni limitrofi. Il progetto rientra nell’obiettivo ‘2.1 Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra’ e consiste nella sostituzione degli infissi per ottenere un salto di classe nella classificazione energetica.

C’è poi un secondo progetto che avrà il contributo della Regione, ovvero la nuova ciclabile lungo la valle del Sillaro, rientrante nell’obiettivo ‘5.1 Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane’. In questo caso verrà appunto realizzata una pista ciclabile di carattere naturalistico a vocazione turistica che si sviluppi e permetta l’accessibilità all’alta valle del Sillaro e colleghi due frazioni dei comuni di Casalfiumanese e di Castel San Pietro al capoluogo termale. Da sottolineare che nella stessa Agenda Atuss circondariale approvata dalla Regione per un ammontare complessivo dei progetti candidati pari a 9 milioni e 484mila euro sono compresi altri progetti a valenza circondariale di cui usufruiranno quindi anche i cittadini di Castel San Pietro. Le sfide del Nuovo Circondario da qui al 2030 descritte nell’Agenda sono molteplici: rafforzare la coesione, le interconnessioni, uno sviluppo armonico fra i comuni e rafforzare la crescita ed il ruolo del Nuovo Circondario, perseguire uno sviluppo omogeneo dal punto di vista demografico e reddituale tra i comuni che ne fanno parte, investire sul turismo e, ancora, aumentare gli interventi e gli investimenti sulla diffusione della banda ultra-larga su tutto il territorio e potenziare i collegamenti tra i comuni.

Claudio Bolognesi