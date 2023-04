Contributi centri estivi Il bando apre oggi

Apre oggi il bando - unico per i Comuni del Circondario - per assegnare i contributi del ‘Progetto per la conciliazione vita-lavoro’ della Regione finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo, a sostegno delle famiglie che avranno la necessità di utilizzare servizi estivi per bambini e ragazzi nel periodo di sospensione delle attività scolastiche. Si conferma anche per quest’anno che, oltre alle famiglie con bambini e ragazzi di età compresa dai 3 ai 13 anni (nati dal 2010 al 2020) con Isee fino a 24mila euro, potranno richiedere i contributi anche le famiglie con bambini e ragazzi dai 3 a 17 anni (nati dal 2006 al 2020) con disabilità certificata ai sensi della legge 104, senza limiti di Isee.

Le famiglie di bambini e ragazzi che frequenteranno i centri estivi gestiti da operatori iscritti nell’elenco circondariale dovranno presentare le domande da oggi al 18 maggio solo online, accedendo con Spid (sistema pubblico di identità digitale), Cie (carta d’identità elettronica) o Cns (carta nazionale dei servizi) sulla piattaforma che verrà attivata oggi a questo link: https:servizionline.nuovocircondarioimolese.itchoose_administration283?destination=node432

In caso di necessità potrà essere fornita assistenza telefonica alla compilazione della domanda contattando l’ufficio servizi scolastici ai numeri 051 6954126 – 051 6954172. Solamente per comprovati motivi di impossibilità all’utilizzo della piattaforma on line con credenziali Spid, Cie o Cns, sarà possibile richiedere un appuntamento con un operatore telefonando allo 051 6954172

Il contributo sarà versato direttamente al gestore del centro estivo frequentato, scelto tra quelli iscritti nell’elenco circondariale. La famiglia verserà al centro estivo l’eventuale quota eccedente a copertura della retta, qualora superiore a 100 euro a settimana. La graduatoria provvisoria verrà approvata entro il 5 giugno 2023 e pubblicata sui siti dei Comuni del Nuovo Circondario Imolese. L’elenco dei beneficiari sarà trasmesso ai gestori dei centri estivi iscritti nell’elenco unico circondariale.

Sono 5 i soggetti aderenti al progetto regionale che organizzano Centri estivi nel territorio del Comune di Castel San Pietro: Polisportiva Dilettantistica Uisp, Asd Cavalcavia, associazione calcio Osteria Grande Asd, Scuola paritaria dell’Infanzia Sacro Cuore di Poggio, parrocchia di Santa Maria Maggiore.

L’elenco circondariale dei gestori aderenti al progetto e il bando sono consultabili sul sito del Comune a questo link: https:www.comune.castelsanpietroterme.bo.itprocedimentiprogetto-conciliazione-2023-elenco-gestori-aderenti Info: Comune di Castel San Pietro, mail [email protected], tel. 051 6954172.