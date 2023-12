Contributi per i libri. Per il circondario arrivano 242mila euro. Aiutati più studenti

Gli oltre 1.700 studenti del circondario imolese aventi diritto beneficeranno, al pari dei loro colleghi del resto dell’Emilia-Romagna, dei contributi per i libri di testo per l’anno scolastico 20232024. La Regione ha infatti stanziato oltre 8,3 milioni di euro - di cui 6,4 provenienti da fondi ministeriali - per studenti e famiglie nell’acquisto dei volumi.

"I beneficiari, oltre 58mila in tutto il territorio regionale, sono aumentati del 3 per cento rispetto all’anno scolastico 20222023 e addirittura del 35 per cento rispetto al 20212022 – sottolinea Francesca Marchetti, consigliera regionale del Pd e presidente della commissione Scuola –. Si tratta di ragazzi e ragazze che frequentano le scuole medie e superiori, in possesso dei requisiti di reddito previsti, quindi con Isee (l’indicatore di situazione economica equivalente, ndr) fino a 15.748,78 euro. Anche le risorse stanziate sono aumentate di quasi il 40 per cento nell’ultimo triennio. Una conferma di come la Regione Emilia-Romagna, mantenga gli impegni presi a garanzia del diritto allo studio di tutti gli emiliano-romagnoli. Lo studio – continua – è un diritto e non può dipendere da fattori economici. La spesa per la scuola sta contribuendo a mettere in crisi le famiglie, e questa misura rappresenta un sostegno importante".

Per il quarto anno consecutivo, la Giunta regionale ha confermato l’importo dei contributi di 162 euro per gli studenti con Isee in fascia uno (in tutto 39.548) e 102 euro per quelli in fascia due (18.806 studenti), iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado (ex medie e superiori).

"A partire dal nuovo anno, la Regione trasferirà le risorse ai Comuni, che successivamente provvederanno alla liquidazione dei contributi alle famiglie beneficiarie – conclude la castellana Marchetti –. Nel circondario imolese, 1.712 studenti avranno accesso ai contributi per i libri di testo, per un totale di 242.484 euro. Questo sforzo finanziario si traduce in un sostegno concreto alle famiglie e vuole ribadire come l’effettivo diritto allo studio sia un obiettivo prioritario delle politiche regionali".

Nello specifico, ecco il dettaglio dei contributi per i libri di testo suddiviso per tutti i comuni che fanno parte del circondario imolese: Borgo Tossignano 8.700 euro - 60 beneficiari; Casalfiumanese: 4.602 euro - 31 beneficiari; Castel del Rio 2.274 euro - 17 beneficiari; Castel Guelfo: 8.196 euro - 58 beneficiari; Castel San Pietro Terme: 34.926 euro - 243 beneficiari; Dozza 11.748 euro - 84 beneficiari; Fontanelice 4.158 euro - 29 beneficiari; Imola 130.506 euro - 923 beneficiari; Medicina 31.728 euro - 224 beneficiari; Mordano 5.646 euro - 43 beneficiari. Complessivamente, l’intera Città Metropolitana di Bologna ha visto 11.736 beneficiari, per un totale di 1.698.372 euro di contributi.