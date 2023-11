Contributi per i nuovi nati, come presentare le domande

Da qualche giorno a Casalfiumanese è possibile presentare le domande per l’assegnazione dei contributi a favore dei nuovi nati. Un’opportunità valida fino al prossimo 26 novembre. Il bonus è riferito ai bebè arrivati in famiglia nella finestra anagrafica compresa tra il primo dicembre 2022 e il giorno di scadenza dello stesso bando. Vincolanti, tra i requisiti di partecipazione, la residenza anagrafica casalese e l’attestazione Isee del nucleo familiare inferiore ai 35mila euro. Il contributo erogabile, nei limiti delle risorse disponibili, è una tantum e non è ripetibile. La domanda dovrà essere presentata solo dal genitore, affidatario o tutore del nato tramite il modello pubblicato sul sito web del municipio e consegnata via pec (comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it), mail ordinaria (scuola@comune.casalfiumanese.bo.it), raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite consegna a mano previo appuntamento telefonico con gli uffici dell’ente di Piazza Cavalli.