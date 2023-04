Contributi per l’affitto, il bando Accolte quasi 1.500 domande Restano escluse 500 famiglie

L’Azienda servizi alla persona del circondario imolese ha approvato le graduatorie provvisorie e l’elenco delle domande escluse relative al bando sovracomunale per l’erogazione del contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione relativi all’anno 2022 per i residenti nei Comuni del Circondario Imolese, secondo quanto previsto da una delibera di giunta regionale del 2022.

In totale le domande valide ammesse alla graduatoria provvisoria sono state 1.493 sulle 1.998 presentate per tutti i dieci comuni del nuovo circondario.

In questa prima fase verranno assegnati i contributi a 827 delle domande in graduatoria per un importo totale di 1.087.430 euro.

Le altre istanze verranno soddisfatte dopo l’approvazione della graduatoria definitiva nel limite delle risorse regionali complessivamente disponibili, ammontanti a poco più di un milione e 260mila euro.

Il vicepresidente del Nuovo circondario Imolese, con delega al sociale, Matteo Montanari (è il sindaco di Medicina), spiega: "Il bando per il contributo affitto è una misura importante resa possibile grazie ai fondi stanziati dalla Regione. Il bando 2022 si inserisce in un periodo particolarmente complesso per le famiglie a seguito dell’aumento significativo dell’inflazione. Infatti, l’importante aumento delle domande rispetto al 2021 dimostra la necessità di misure di questo genere. A fronte della pubblicazione della graduatoria provvisoria siamo nelle condizioni di avviare l’erogazione delle risorse ai primi 827 nuclei in graduatoria per un importo che supera il milione di euro. Si tratta di una risposta importante che inizieremo a dare a tanti cittadini del territorio.

Nei prossimi mesi valuteremo la possibilità di prevedere ulteriori fondi comunali per dare una parziale risposta anche a coloro che pur ammessi in graduatoria sono rimasti esclusi dai finanziamenti messi a disposizione.

Mi sento di fare un sentito ringraziamento ad ASP nuovo circondario imolese per il lavoro svolto e per le attività che anche nel 2023 svolgerà per la gestione di questo bando".

Per visionare le graduatorie visita il link del sito di ASP qui sotto riportato: https:aspcircondarioimolese.bo.itnewsevidenzacontributo-locazione-approvazione-graduatorie-provvisorie.