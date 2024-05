"Contributo comunale per campi solari estivi a Casalfiumanese: sconto di 10€ a settimana per bambini residenti" A Casalfiumanese è possibile richiedere il contributo comunale per i campi solari estivi per bambini e ragazzi residenti, offrendo sconti fino a 10 euro a settimana per un massimo di quattro settimane. Le domande vanno presentate tramite modulistica sul sito del municipio.