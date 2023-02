Contributo speciale di 4.500 euro

Il Comune ha deciso di concedere un contributo economico straordinario alle scuole imolesi, per complessivi 4.450 euro, finalizzato al sostegno di progetti didattici per l’edizione 2023 del Carnevale dei Fantaveicoli. Nel dettaglio, mille euro vanno all’istituto comprensivo 1; 650 euro all’Ic 2; 800 euro all’Ic 4; mille euro all’Ic 5; mille euro all’Ic 7. Nella delibera che stanzia i fondi in questione si sottolinea come la Giunta ritenga importante "favorire e consolidare" la partecipazione delle scuole alla tradizionale sfilata dedicata al riciclo e alla mobilità sostenibile.