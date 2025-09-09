Contro la crisi degli ambulanti. Piazza, addio a nove postazioni. Raffini: "Rilanciamo il mercato"

Prosegue il ridimensionamento, almeno dal punto di vista numerico, del mercato trisettimanale. Il Consiglio comunale approverà giovedì la nuova disposizione in piazza Matteotti che comporta una significativa riduzione del numero di posteggi: scenderanno da 41 a 32, con l’obiettivo di ricompattare l’offerta e rendere più attrattiva l’area mercatale.

La decisione, illustrata ieri in commissione consiliare, arriva dopo anni di progressiva diminuzione degli operatori, tra cessazioni di attività e revoche di concessioni, che avevano trasformato la piazza in un mosaico a ‘macchia di leopardo’. Una condizione che penalizzava l’immagine complessiva del mercato e, di riflesso, anche l’attrattività delle attività circostanti. Da qui la scelta dell’amministrazione di intervenire per ridare unità e continuità alla disposizione dei banchi. La revisione prevede l’eliminazione dei posteggi dal numero 29 al 37, con lo slittamento degli operatori verso via Emilia per occupare gli spazi liberi già presenti sulla stessa fila. Contestualmente, è stato tolto il vincolo che riservava i posteggi 40 e 41 esclusivamente alla spunta (salvo il periodo natalizio, quando è presente l’albero di Natale). La spunta è la procedura che assegna temporaneamente i posteggi liberi agli ambulanti senza concessione fissa, così da evitare spazi vuoti. Gli operatori rimasti senza collocazione avranno la possibilità di scegliere un nuovo stallo tra quelli disponibili. Il risultato finale è un riordino complessivo della pianta organica: il mercato trisettimanale conterà 79 posteggi il martedì e il giovedì, 82 il sabato. Nel dettaglio, 32 in piazza Matteotti, 14 in piazza Gramsci, 25 (28 il sabato) in viale Rivalta e 8 al Borghetto.

"Il calo delle concessioni segue quello del commercio in sede fissa – ammette l’assessore al Centro storico, Pierangelo Raffini –. C’era una discontinuità nella disposizione pensata anni fa, per cui abbiamo deciso di riqualificare il mercato attraverso un compattamento delle attività che valorizza l’area rendendola più attrattiva. E questo ci consentirà in futuro di ridurre al minimo gli spostamenti da piazza Matteotti durante le iniziative del centro storico, puntando sulla loro convivenza con il mercato". Critiche da FdI, con Simone Carapia e Nicolas Vacchi che parlando di "intervento tappabuchi" ed esortano la Giunta a "intervenire con nuove ricette per salvare il mercato" come "l’introduzione di incentivi e agevolazioni" per gli operatori.