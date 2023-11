Contro la violenza di genere . Ecco i poster di ‘Basta una parola’

"Basta una parola" è il nome della campagna di sensibilizzazione promossa dal Comune di Imola e dalla Commissione Pari opportunità di Imola in collaborazione con il Circondario, insieme a tutti i Comuni che ne fanno parte e i centri antiviolenza di Trama di Terre e PerLeDonne. L’obiettivo principale è la sensibilizzazione sulla violenza di genere. Ma, soprattutto, "Basta una parola" è un grido di rabbia, è la voce di un’emergenza culturale che preoccupa e spaventa sempre più. "Quest’estate ci sono stati 21 omicidi, anche se sono soltanto la punta dell’iceberg di un problema sociale praticato tutti i giorni – ha Virna Gioiellieri – vogliamo uscire dai luoghi comuni, partendo dalle parole. In particolar modo, i termini di riferimento sono tre: Consenso, Credibilità e Vittima".

Gioiellieri definisce l’obiettivo: "Vogliamo sfidare la vittimizzazione secondaria (il termine indica, in sostanza, la colpevolizzazione della vittima, ndr) che colpisce le donne che subiscono le condotte altrui facendo leva sull’importanza del consenso e scardinando i dubbi che ci sono ogni giorno su chi subisce violenza. La decisione di non utilizzare immagini non è casuale. ‘Basta la parola’ vuole ricordare che è sufficiente la voce delle donne per poter combattere quello che è un problema a livello culturale".

"Ci teniamo a sottolineare anche che le donne non sono vittime a prescindere, come la società ci vuole far credere – ha detto l’avvocato e presidente di Trama di Terre, Clarice Carassi – ma lo sono quando subiscono una condotta attuata da altri".

A entrare più più dettagliatamente delle scelte stilistiche, c’è stata Franca Tarozzi, membro della Commissione Pari Opportunità e addetta all’elaborazione grafica: "Abbiamo deciso di utilizzare un carattere nero e netto, per poter mettere a fuoco le parole su cui vogliamo soffermarci e quindi quelle che per noi sono le questioni fondamentali – ha spiegato –.Il rosa magenta che farà da sfondo ai cartelli, non rappresenta soltanto il colore di chi partecipa a questa lotta, ma serve anche e soprattutto esprimere il silenzio di chi non può più parlare". Sopra ogni cartellone, ci sarà un QRcode che porterà direttamente al sito del Comune. "In questo modo speriamo di far conoscere a sempre più persone la presenza di centri antiviolenza", ha raccontato Cristina Zanasi. Presenti all’incontro, l’assessora Elisa Spada e la sindaca di Casalfiumanese Beatrice Poli. La campagna partirà domani e proseguirà fino al 31 dicembre, con un particolare focus nella settimana del 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza di genere.

Francesca Pradelli