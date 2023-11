Contro la violenza è necessaria la rieducazione

di Patrick Colgan

Ovviamente questo non basta.

Una delle intervistate nello stesso articolo diceva che bisognava fare di più, dicendo però anche che "Imola fa la sua parte". Ed è vero, le iniziative sono state numerose in questi giorni. Ma i numeri mostrano impietosamente che non si fa ancora abbastanza: 200 donne hanno chiesto aiuto ai centri antiviolenza di Imola nel corso del 2023. E l’ultimo caso di cronaca, di maltrattamenti violenti, lesioni e minacce a una donna che voleva interrompere un rapporto (l’uomo è stato arrestato), è di pochi giorni fa. C’è molto da fare. Per quello che ci riguarda ci impegniamo a mantenere alta l’attenzione e l’informazione tutto l’anno e non solo in occasione del 25 novembre.