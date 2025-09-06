Controlli a tappeto al centro commerciale, denunciato un 15enne

Dopo i controlli rafforzati nella zona della stazione dei treni, la Polizia ha iniziato a intensificare le identificazioni nella zona del centro commerciale Leonardo di viale Giovanni Amendola. Così, lunedì primo settembre, nell’ennesima giornata di controlli, soprattutto nell’area dei parcheggi interni del supermercato Ipercoop, ecco che scatta una denuncia. Un giovane ragazzo del 2010, 15enne, è infatti finito nei guai perché nel marsupio aveva un coltellino con una lama di sette centimetri, punta affilata e manico nero. Gli agenti infatti, quando l’avevano notato, hanno visto che il ragazzo ha iniziato ad accelerare il passo, tentando di scappare. Nel farlo, ha provato anche a nascondere il marsupio. Così, una volta fermato, ecco il controllo dell’accessorio. Una volta trovato il coltellino, il 15enne è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Nello stesso giorno, al centro commerciale Leonardo, sono state identificate 15 persone. Questi controlli da parte della Polizia sono arrivati dopo diverse segnalazioni ricevute da alcuni cittadini. Infatti, pare che negli ultimi periodi, nella zona, ci sia un’attività di spaccio, soprattutto tra minori. Un problema, quello del disagio giovanile, dell’abbandono scolastico e dell’uso delle droghe in età prematura, sempre più attenzionato dalle forze dell’ordine, non solo nell’Imolese, ma un po’ in tutta Italia.

n. m.