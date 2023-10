Controllo a distanza. Così si monitora il respiro

Un monitoraggio respiratorio ad alta tecnologia per pazienti con lesioni midollari grazie al controllo remoto. È quanto sperimentato da qualche settimana all’istituto di Montecatone. Del resto, l’innalzamento della qualità della vita dei pazienti con lesioni midollari passa anche dalla risoluzione di deficit respiratori in grado di indurre problematiche – come ad esempio apnee centrali o periferiche – in conflitto con il processo riabilitativo. E in questo senso risultano cruciali in questo senso due verifiche: la prima durante il ricovero, quando il problema può non essersi ancora palesemente manifestato; la seconda a domicilio, quando al paziente è stato fornito, sulla scorta di una diagnosi personalizzata, idoneo strumento di ventilazione non invasiva.

Su queste premesse, l’unità spinale di Montecatone, diretta da Laura Simoncini, ha costruito un percorso di indagine, diagnosi e assistenza a distanza del sistema respiratorio suddiviso in tre fasi: la prima con dispositivo indossabile progettato per rilevare in tempo reale e a distanza alcuni parametri vitali (frequenza respiratoria, tempi di inspirazione ed espirazione, variazioni di ampiezza del toraceaddome, posizione e movimento); la seconda, individuata l’anomalia, di approfondimento diagnostico tramite poligrafo per l’elaborazione della diagnosi e la prescrizione di idoneo ventilatore non invasivo da utilizzare a casa; la terza, sempre tramite wearable, di monitoraggio da remoto della terapia domiciliare.

Pazienti eleggibili per l’adozione di questo ‘protocollo del buon respiro’ sono i portatori di problematiche di tipo respiratorio correlabili alla lesione midollare (cervicale alta), o coloro i quali hanno sviluppato nel tempo apnee ostruttive.

"L’elemento fortemente innovativo in questo percorso – spiega Simoncini – è dato dal monitoraggio a distanza: è sufficiente uno smartphone, infatti, per controllare che tutto stia procedendo correttamente e, in caso contrario, correggere e indirizzare la persona dallo specialista di settore".

La sperimentazione, iniziata a fine estate su una decina di pazienti, dovrebbe concludersi entro l’anno con l’entrata a regime del poligrafo, presto a Montecatone grazie alla fondazione ‘Amici di Zac’ che ha subito aderito al progetto del pool diretto da Simoncini di cui fanno parte fisioterapisti esperti in riabilitazione respiratoria, medici di unità spinale e infermieri di un preciso setting riabilitativo.

"Le problematiche respiratorie con quadri di ipossia eo ipercapnia oltre che sul progetto riabilitativo – conclude la direttrice dell’unità spinale dell’istituto –, influiscono direttamente sulla qualità della vita del paziente".