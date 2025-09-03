Convegni e uffici, Montecatone si allarga

Un investimento che guarda al futuro, alla crescita professionale e alla relazione con la comunità. L’Istituto di Montecatone amplia la propria struttura con un nuovo edificio dedicato a formazione, convegni e uffici, un’opera destinata a valorizzare il parco e a rendere ancora più funzionale il complesso ospedaliero.

Da tempo Montecatone ha intrapreso un percorso di rafforzamento delle attività formative, rivolte sia al personale interno sia agli operatori esterni. Ora il progetto entra in una fase concreta: un fabbricato moderno e funzionale sorgerà nell’area oggi occupata da un ex magazzino in disuso, accanto al padiglione ‘La Collina’.

La decisione è arrivata dal Consiglio di amministrazione su proposta della direzione, con l’obiettivo di dotare l’Istituto di spazi adeguati e all’avanguardia.

Alla gara d’appalto, aperta per un importo di due milioni di euro, hanno partecipato due operatori economici. Ad aggiudicarsela è stata la Cims, per un valore complessivo di 1 milione e 896mila euro.

Il cronoprogramma prevede l’apertura del cantiere entro fine settembre e una durata dei lavori di 440 giorni consecutivi.

La nuova costruzione avrà una funzione strategica per la vita dell’Istituto. Sarà destinata a ospitare corsi di aggiornamento, conferenze-studio e attività amministrative, con ambienti studiati per essere flessibili e funzionali. Al centro del progetto, un’aula principale modulabile grazie a pareti mobili, capace di trasformarsi a seconda delle esigenze. Non mancheranno uffici, sale riunioni, spazi per l’accoglienza di ospiti, oltre a servizi e vani tecnici.

Dal punto di vista architettonico, l’edificio sarà lineare ed essenziale, a pianta rettangolare, capace di dialogare con il verde circostante. La facciata sud, realizzata in metallo e vetro ad alta trasparenza, si aprirà sul parco, creando continuità visiva e luminosità naturale. Gli altri prospetti, giocati su un equilibrio di pieni e vuoti, rifletteranno invece la sobrietà e la funzionalità della struttura.

"Si tratta di un intervento necessario per accompagnare lo sviluppo funzionale dell’Istituto – afferma il commissario straordinario Mario Tubertini – e per dotare Montecatone di spazi adeguati alle attività di formazione e aggiornamento che rappresentano, oggi più che mai, un fattore strategico per la qualità complessiva dei servizi. Questa nuova struttura ci consentirà di organizzare in sede eventi formativi di alto livello, di rafforzare le sinergie con università e centri di ricerca e di migliorare il comfort e la funzionalità degli ambienti dedicati al nostro personale e ai professionisti che collaborano con noi. È un passo importante per garantire che l’Istituto continui a crescere e ad attrarre competenze di eccellenza, a beneficio diretto dei pazienti e del territorio".