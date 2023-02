Convegno al Molino Rosso sull’agricoltura sostenibile

Un workshop incentrato sull’agricoltura sostenibile. Oggi dalle 17.30 al centro convegni dell’hotel Molino Rosso verranno presentati i risultati della ricerca scientifica ed i protocolli con focus ortaggi, vite ed olivo messi in campo negli ultimi tempi. Un tema di stretta attualità considerando le tante criticità che attanagliano il comparto agricolo. Dalle bizze del meteo alla piaga siccità sempre più asfissiante. Ma anche parassiti come quella cimice asiatica che minaccia da tempo le coltivazioni della zona. Dopo i saluti dell’assessore Pierangelo Raffini, con delega alle attività produttive, spazio ai relatori. Si partirà con Enzo Gambin, direttore Aipo Verona, per passare a Stefania Tegli del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali dell’Università di Firenze. Conclusioni di Francesco Barbagli, ceo di Bioesperia che da anni realizza prodotti biologici, naturali, a residuo zero e senza tempi di carenza per rafforzare le coltivazioni e proteggerle dagli stress. Uno sforzo confluito nella gamma Biodea. L’incontro è aperto a tutti.