Convegno sold out "Malattie respiratorie Ecco i benefici delle cure termali"

Sold out tra i medici per il convegno sulle terme come cura e prevenzione delle patologie croniche dell’apparato respiratorio. L’incontro internazionale si è svolto lo scorso week end nelle strutture Anusca, coinvolgendo 130 iscritti in presenza e 350 collegati in streaming con traduzione simultanea. L’incontro era patrocinato dal ministero della Salute e ha riconosciuto ancora una volta il ruolo delle terme di prossimità. L’evento era organizzato dalla Femtec (Federazione Mondiale del Termalismo e della Climatoterapia) in collaborazione con Anusca, Gard Italia (Global Alliance Chronic Respiratory Diseases), Aist (Associazione Italiana Studio Tosse) e Terme di Castel San Pietro.

Tra i punti forti del convegno, la presentazione degli stati di avanzamento delle terapie e le strategie di prevenzione, anche quelli legati alle tecniche riabilitative per le patologie post Covid-19.

"Emerge un’apertura multidisciplinare della pneumologia in cui l’utilità delle acque termali per la prevenzione e la cura sta tornando attuale – osserva Stefano Iseppi, amministratore delegato delle Terme di Castel San Pietro -. La nostra presenza e la nostra competenza, unite alle nostre acque termali sulfuree e salsobromoiodiche, particolarmente pregiate e con eccellenti parametri chimico-fisici, offrono a una vasta comunità di prendersi cura in modo naturale del proprio respiro". "La vicinanza dei nostri reparti di cura e prevenzione - continua Iseppi -, offre infatti la possibilità di accedere e rientrare, a casa o al lavoro, in poco tempo, dunque senza la necessità di ottenere dei periodi di ferie. Ciò senza dubbio facilita la prevenzione nei più piccoli e la mitigazione delle forme croniche negli adulti, prima che si evolvano in forme troppo gravi". Umberto Solimene, presidente della Femtec, aggiunge che "la medicina termale integrata, applicata in un ambiente di alta qualità ecologica, quale quello delle Terme di Castel San Pietro, è il mezzo terapeutico naturale che più di ogni altro dimostra la sua efficacia nelle patologie respiratorie, dirette e indirette, e di cui sono affette vaste categorie di popolazione, di tutte le età e classi sociali".

Il dottor Nikolai Khaltaev, past-president di Gard International, ha sottolineato come il contrasto alle malattie respiratorie croniche sia una priorità dell’Oms e dell’Onu. Khaltaev, presentando diverse ricerche a supporto, ha evidenziato il grande potenziale dell’idrologia e della balneologia medica nel promuovere uno stile di vita sano attraverso l’informazione e l’educazione sulla prevenzione delle malattie respiratorie non trasmissibili.

E se la dottoressa Lucia Bramante, dirigente medico dell’Inail, ha evidenziato che nel quinquennio 2017-2021 sono state denunciate oltre 12.500 malattie professionali dell’apparato respiratorio, la dottoressa Daniela Galeone, dirigente medico dell’unità di Promozione della salute e prevenzione e controllo delle malattie cronico-degenerative del Ministero della Salute, ha illustrato la strategia nazionale basata sulla prevenzione della dipendenza da nicotina, sia sul versante dell’iniziazione sia riguardo il sostegno alla cessazione del consumo di tabacco.