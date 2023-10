Un convegno sulla ‘Battaglia delle botti tra i ghibellini di Imola e i guelfi di Casola Valsenio’. Lo organizzano venerdì le Associazioni San Macario e La Consorteria dei Ceroni per ricordare i 500 anni. L’appuntamento è dalle 18.30 alle 20 alla Sala Gardi dell’ex convento dell’Osservanza (in via Venturini 2). Il relatore sarà Pier Giacomo Rinaldi Ceroni, presidente della Consorteria dei Ceroni. Dal Libro Rosso – Campioni Comunali di Imola (biblioteca comunale di Imola) alla data del 26 ottobre 1523 leggiamo: "… sia data autorità a Guido Vaini, affinché nei modi opportuni e necessari riduca all’obbedienza del comune d’Imola le comunità e gli uomini di Casola Valsenio, di Bagnara e Valsalva renitenti alla obbedienza del comune di Imola e dei suoi ufficiali".

Venerdì 27 ottobre saranno esattamente cinquecento anni (1523) quando i ghibellini di Guido Vaini e Ramazzotto Ramazzotti lasciano Imola con una imponente schiera di armati, che comprende ben 44 diversi casati e marciano verso Casola per la strada più breve, quella di Torranello.

Il 28 ottobre, dopo aver pernottato nel paese lasciato vuoto, lo incendiano: 80 abitazioni più le chiese di S. Lucia e di S. Maria Assunta (detta Chiesa di Sopra) e marciano verso Ceruno.

Lo scontro che ne deriva è la famosa Battaglia detta ‘delle Botti’.

L’evento ha una finalità benefica, con contributo per il restauro del complesso dell’Osservanza.