Cooperativa Ceramica d’Imola. Viaggio nella storia cittadina grazie alla giornata del Fai: "Importante riqualificazione"

Passato, presente, futuro. La fabbrica è ancora a mattoni, divisa per sezioni e con la segnaletica sui muri di fine ’800. Un museo di duemila metri quadrati, con migliaia di opere esposte su tre piani. Uno showroom all’avanguardia, di quelli facilmente invidiabili nel mondo. Così la Cooperativa Ceramica d’Imola si è aperta agli iscritti Fai – Fondo per l’ambiente italiano. Mostrando la propria storia, il proprio Dna, la propria essenza. Il presidente Stefano Bolognesi è vicino alle quattro volontarie del Fai di Imola-Dozza-Val del Santerno, i dipendenti della cooperativa fanno da ciceroni ai 340 presenti. Insomma, una giornata dove c’è stata la possibilità di ripercorrere e assaporare 151 anni di storia di quella che è la più antica Cooperativa di Produzione e Lavoro d’Italia, nata nel 1874, ma allo stesso tempo un simbolo del Made in Italy, un player globale nei pavimenti e rivestimenti in ceramica.

"Una visita che rappresenta una tappa rispetto a un percorso di riqualificazione importante che abbiamo fatto sul sito", spiega Bolognesi a il Resto del Carlino. Così, passeggiando nelle aree esterne, sembra di essere in uno di quei film ambientati nella Seconda rivoluzione industriale, quando Giuseppe Bucci ebbe l’intuizione di aprire questa realtà. Il vecchio camino del quartier generale di via Vittorio Veneto è a mattoni, le strade sono perfette, i simboli e le scritte esprimono storia. E poi c’è il verde: alberi, giardini, cespugli. Tutto è tenuto alla perfezione. Dietro le vetrate luminose e l’acciaio corten ci sono i forni di cottura e gli artigiani e le artigiane – sono 930 i dipendenti – che con il proprio banchetto disegnano sulla ceramica. Piatti, vasi, piastrelle. Tutto è fatto a mano, ogni cosa è unica. "Abbiamo riqualificato le aree esterne, ripulendo le sovrapposizioni di ambienti che c’erano", spiega Bolognesi. Un progetto avviato nel 2023.

Che poi, nell’anno del 150esimo anniversario, si è allargato nella struttura. Infatti, suddiviso su tre piani e in 10 sale, ecco il museo aziendale, restaurato proprio lo scorso anno. Un viaggio nella storia "con opere, proiezioni e anche con i protagonisti di ogni giorno, i lavoratori. Perché la cooperativa è l’insieme di persone, non solo di oggetti", prosegue Bolognesi. Ci sono le opere di artisti come Gio Ponti, Arnaldo Pomodoro, Remo Brindisi, Enrico Baj e Agenore Fabbri, per citarne alcuni. Migliaia di pezzi unici, da fine ’800 a oggi, divisi in duemila metri quadrati.

I cittadini osservano curiosi. Nel cuore della città hanno un luogo iconico, unico, inimitabile. Un marchio storico. Tradizione e memoria cittadina abbinate ad architettura e stile contemporaneo. Quelle peculiarità dell’ultima tappa del tour. All’interno dello showroom, all’entrata, ecco la scritta "fare futuro". "Uno spazio per il mercato che abbiamo ristrutturato quest’anno", conclude Bolognesi. Grosse lastre sfumate, gres porcellanato, colori. Un mondo tutto da scoprire e vivere. Che poche altre città hanno.