Coppa Italia Kart, le premiazioni. Festa in Autodromo con i piloti

Riconoscimenti per tanti piloti, emozioni e applausi per tutti. Grande successo, domenica scorsa in Autodromo, per la premiazione della ‘Coppa Italia – Zona 3’ dedicata al mondo dei kart. Sono stati celebrati i 31 migliori piloti della specialità divisi nelle dieci categorie della ‘Coppa Italia - Zona 3’, che include Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche e Abruzzo. La manifestazione, che ha avuto il patrocinio del Comune e come sponsor l’azienda ‘La fabbrica del materasso’ di Bentivoglio, è stata ideata e organizzata dallo storico direttore di gara imolese Anzio Landi, anche quest’anno scelto da Aci Sport come referente per il karting in Emilia-Romagna e Toscana. Landi continua a proporre un appuntamento che oramai è diventato una tradizione nel mondo del kart e che è molto sentito dai piloti.

Ricco il parterre di ospiti. Tra gli altri, il sindaco Marco Panieri e l’assessora all’Autodromo, Elena Penazzi, ai quali è toccato fare gli onori di casa assieme al presidente di Formula Imola, Gian Carlo Minardi, del consigliere regionale Fabrizio Castellari, in rappresentanza dell’assessore regionale allo Sport, Roberta Frisoni, del presidente di Cna Emilia-Romagna, Paolo Cavini, di Massimo Golfetti, referente Aci Sport, dell’artista Maurizio Bettini. Nel corso della mattinata, si è svolta anche la parata delle auto con la safety car a far da capofila per un giro dell’Enzo e Dino Ferrari. Causa pioggia, la parata non ha potuto fare le soste programmate nei punti più importanti dell’autodromo: al Tamburello, davanti alla statua di Ayrton Senna, alla variante alta dedicata a Fausto Gresini, al monumento a Gilles Villeneuve e al ricordo di Roland Ratzenberger. Poi, al pomeriggio, le premiazioni.

"È stata una giornata di festa, con due novità introdotte quest’anno– spiega Landi –. La prima è stata il ‘golden ticket’, che ha premiato i fortunati possessori dello speciale biglietto, ricevuto al momento dell’iscrizione, che beneficeranno di interessanti opportunità per seguire le più importanti gare in programma nel 2025 all’Autodromo. La seconda è stata il ‘Momento mamma’, che ha visto sul palco le mamme e le nonne dei piloti premiati ricevere da loro un girasole ciascuna, in segno di omaggio e come ringraziamento per il loro fondamentale ruolo".