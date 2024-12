Cori gospel e concerti. Ecco le note di Natale

Fine settimana dal sapore natalizio. E dunque ricco di appuntamenti in giro per la città, in particolare in centro storico.

Questa mattina alle 10 in biblioteca comunale c’è lo spettacolo per famiglie ‘Due Natali’ a cura di Ambaradan Teatro ragazzi. Durata, 60 minuti circa.

Nel pomeriggio alle 16 in piazza Matteotti saranno protagonisti i giovani talenti del coro ‘Il Grillo d’oro’ con canti di Natale.

In serata, alle 20.30, sul palco del teatro comunale Ebe Stignani sarà la volta del concerto di Natale a cura di Cars – Cooperativa assistenza ricreazione sociale dal titolo ‘Vissi d’arte - Omaggio a Puccini’ con l’Orchestra della Basilica dei Servi di Bologna, diretta dal maestro Lorenzo Bizzarri, e il tradizionale intervento dei Filodrammatici Imolesi. Ingresso libero con prenotazione e ritiro biglietti obbligatoria. Per info e prenotazioni: Agenzia Viaggi Santerno 0542/33200; Nuova Terra 0542/41870.

Sempre in serata, alle 20.45, il coro gospel Santiago’s dell’Oratorio San Giacomo si esibirà nella chiesa di San Pio da Petralcina (Montericco), in uno spettacolo intitolato ‘Hark! The bells!’. In apertura si esibiranno inoltre i ragazzi del coro Vocachildren sempre dell’oratorio San Giacomo.

Vari appuntamenti natalizi in programma anche domani. Nel pomeriggio, alle 17, in piazza Matteotti c’è ‘La grande cometa’, concerto con poesie e canti di Natale a cura del coro ‘Cresci cantando’.

In serata, alle 20.45, la chiesa del Carmine (via Emilia, 32) ospiterà ‘Christmas inside’, concerto di Natale del coro interparrocchiale della diocesi di Imola e orchestra. Un entusiasmante viaggio musicale attraverso i brani natalizi della tradizione internazionale. Ingresso libero con raccolta fondi.

Per quanto riguarda gli appuntamenti dei prossimi giorni, giovedì 26 dicembre torna per la sua terza edizione la ‘Camminata di Natale’ organizzata dal Comune di Imola e dall’Atletica Imola Sacmi Avis. Partenza tutti insieme da piazza Matteotti alle 10 per una camminata ludico motoria di circa 7 chilometri con giro all’autodromo; iscrizioni dalle 9 (contributo minimo 2 euro). Il ricavato sarà devoluto alle associazioni Auser e No Sprechi di Imola. Musica e animazione con Paolino vocalist e Max Vasselli Dj in collaborazione con Radio Bruno.