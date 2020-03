Imola, 1 marzo 2020 - Il castello di carte deve cadere. Quello che dipinge i giornali come seminatori di panico. Oggi, l'ennesima fake news a danno del nostro giornale. L'immagine della pagina web del nostro quotidiano chiaramente falsificata circola sulla rete. Non di certo un "montaggio" fatto a regola d'arte: la notizia riportata del primo caso di Coronavirus a Imola é chiaremente falsa. In piú titolo, carattere e grafica non sono assolutamente riconducibili a quelli del nostro portale. Il caso, che condanniamo totalmente, é al momento all'attenzione del commissariato di polizia.

© Riproduzione riservata