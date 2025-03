‘Corri con l’Avis’, già 240 iscrizioni. Partenza dalla piazza

Le condizioni meteo tornate favorevoli, dopo il maltempo dei giorni scorsi, permetteranno questa mattina il regolare svolgimento della 49esima edizione della ‘Corri con l’Avis’ abbinata alla tradizionale passeggiata ecologica. L’iniziativa, che ha il patrocinio del Comune, è valida come prova per il campionato Uisp di corsa su strada.

Partenza alle 9.30, con ritrovo dalle 7.30 in piazza Matteotti per il ritiro dei pettorali. La passeggiata ecologica, sui dieci chilometri, seguirà il percorso della competitiva; ma sono previsti anche percorsi alternativi di sei e tre chilometri, adeguatamente segnalati. Per tutti i camminatori, l’appuntamento è alle 8 per l’iscrizione che sarà di tre euro con partenza da piazza Matteotti.

Il percorso per la competitiva e la passeggiata di dieci chilometri prevede la partenza da via Mazzini. I partecipanti percorreranno, poi, viale Dante, via F.lli Rosselli, via Galli, via Atleti Azzurri, via Kennedy, la rotonda di Codrignano, via Nola, arrivati in cima si ritorna per via Sabbioni, via Cappelli, via Tenni, quindi, la rotonda di Codrignano, via Kennedy, Atleti Azzurri, via Rosselli, viale Dante, via Mazzini, via Emilia e, quindi, l’arrivo in piazza Matteotti.

La non competitiva di sei chilometri prevede sempre la partenza da via Mazzini, i partecipanti percorreranno, poi, viale Dante, via Fratelli Rosselli, via Galli, via Musso, via Tazio Nuvolari, via Ghiandolino, via Tenni, la rotonda Codrignano, e poi come quella della competitiva.

La camminata di tre chilometri è in parte come i percorsi precedenti.

Al termine della gara competitiva, oltre ad un pacco gara contenente prosciutti, salami, mortadelle, coppe estive e premi in ceramica, saranno consegnati trofei per cinque categorie maschili (premi assoluti, categoria amatori e veterani), quattro femminili (premi assoluti, categoria amatori, veterani) e un riconoscimento per la donna con più primavere presente in gara e che abbia completato il percorso, un’iniziativa che viene riproposta per la settima volta in memoria di Maria Cocchi, ex insegnante dell’Alberghetti.

Altri due memorial sono dedicati a due podisti storici della Polisportiva Avis: Valerio Gollini e Valter Baladelli.

Attesi almeno un migliaio di partecipanti tra competitivi e camminatori.

"Ci sono 240 preiscritti – riferisce Gianfranco Marabini, presidente della Polisportiva Avis Imola che ha organizzato la 49esima edizione della ‘Corri con l’Avis’ –. Sono veramente contento, una grande soddisfazione e il numero può ancora salire perché ci può iscrivere fino a 15 minuti prima della partenza".

red. cro.