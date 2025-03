Corri con l’Avis. Sport e salute assieme in piazza

Torna domenica 16 marzo l’appuntamento con la 49esima edizione della ‘Corri con l’Avis’, abbinata alla passeggiata ecologica, organizzata dalla Polisportiva Avis Imola con il patrocinio del Comune e valida come prova per il campionato Uisp di corsa su strada. Partenza alle 9.30 in via Mazzini, con ritrovo alle 7.30 in piazza Matteotti per il ritiro dei pettorali. È possibile iscriversi la mattina del 16 marzo, fino a 15 minuti prima della partenza, la quota è di 15 euro. Ci si può anche iscrivere anticipatamente online utilizzando il link www.irunning.it/emiliaromagna; il pagamento della quota di iscrizione di 12 euro dovrà essere effettuato sul posto.

Anche quest’anno è prevista la passeggiata ecologica per chi vorrà cimentarsi su dieci chilometri, che seguirà il percorso della competitiva. Sono previsti anche percorsi alternativi di sei e tre chilometri, adeguatamente segnalati. Per tutti i camminatori, l’appuntamento è alle 8 per l’iscrizione che sarà di 3 euro con partenza da piazza Matteotti.

La 49esima edizione di ‘Corri con l’Avis’ vedrà ancora in scena gli studenti dei tre anni accademici del corso di laurea in Fisioterapia della sede imolese dell’Università di Bologna. Dalle 8 fino al termine della gara saranno presenti in piazza Matteotti per mettere la loro esperienza professionale al servizio degli atleti che avranno bisogno di massaggi terapeutici, nel pre e post-gara.

"Ci stiamo preparando per ricevere almeno un migliaio di partecipanti tra competitivi e camminatori – spiega il presidente della Polisportiva Avis, Gianfranco Marabini –. In 48 edizioni, sono stati oltre 70mila gli atleti complessivi per una media di 1.500 a gara, che hanno partecipato alle iniziative". Una festa per gli atleti che vi partecipano ma anche per l’intera collettività. Al termine della gara, infatti, ristoro per tutti i presenti in piazza Matteotti.