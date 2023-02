CorrImola, tutto è pronto Incasso devoluto alla Lilt

di Mattia Grandi

La CorrImola cala il poker. Fervono i preparativi per la quarta edizione della corsa e camminata non competitiva all’autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ a favore della Lilt, Lega italiana per la Lotta contro i tumori.

La domenica da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 19 febbraio quando – alle ore 10,30, proprio sotto al display semaforico del rettilineo del circuito – prenderà il via la colorata carovana. Uno splendido prologo benefico in una giornata di festa che, qualche ora dopo, sfocerà nell’allegria del Carnevale dei Fantaveicoli.

L’iniziativa, patrocinata dal municipio di Imola, prevede un’iscrizione a offerta libera a partire da cinque euro a sostegno dei tanti progetti alimentati dalla delegazione imolese della Lilt (informazioni ai numeri 328.8132930 – 349.4029220).

"È un appuntamento che in questi anni, a parte il singolo stop imposto dalla pandemia nel 2021, ha registrato numeri crescenti in termini di partecipanti – spiega Valda Sgubbi, che fa parte dello staff dell’evento –. Generosissimo il contributo degli imolesi interamente devoluto alla Lilt per le tante attività di prevenzione e conoscenza della malattia oncologica".

Già, perché la delegazione cittadina della nota organizzazione è schierata in prima linea dall’ottobre del 2016 per diffondere sul territorio la cultura della prevenzione per donne e uomini, anche in assenza di sintomatologia. Ma anche per promuovere quei corretti stili di vita che strizzano l’occhio alla salute.

"L’ingresso dei partecipanti al circuito ‘Enzo e Dino Ferrari’ avverrà qualche ora prima della partenza con punto di raccolta fissato all’interno di un paio di box dell’autodromo – continua la Sgubbi –. Animazione a cura di Paolino Vocalist e taglio del nastro rosa per dare il via alla manifestazione. Sarà dei nostri anche il sindaco Marco Panieri".

L’evento prevede il piacere di una bella camminata o di una salutare corsa, ma con qualche regola. "C’è la possibilità di compiere uno o due giri del tracciato a proprio piacimento – sottolinea –. Non c’è alcun tipo di competizione, ma soltanto un momento da vivere in totale serenità e relax insieme a famiglia e amici. Spazio anche a carrozzine e passeggini per portare a spasso i più piccoli e pure ai nostri animali domestici a quattro zampe tenuti al guinzaglio".

Nulla da fare, però, per pattini, monopattini e biciclette, che non potranno essere utilizzati. All’arrivo ai box, infine, sarà offerto a tutti i partecipanti un po’ di ristoro con comodi sacchetti monodose con bevande, prodotti da forno e le immancabili mele del territorio. Da sempre, il simbolo di una sana e corretta alimentazione.