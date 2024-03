Festa di sport e salute a Imola: mille atleti corrono con l’Avis e vincono tutti

Imola, 10 marzo 2024 – Sono Marco Ercoli e Federica Cicognani i vincitori della 48ª edizione della ‘Corri con l’Avis’ disputata questa mattina a Imola.

L’ennesimo successo per la polisportiva Avis Imola al timone organizzativo della dieci chilometri competitiva, abbinata anche alla passeggiata ecologica, patrocinata dal municipio e valida come prova del campionato Uisp di corsa su strada.

Numeri che parlano chiaro: 1.045 maratoneti al via, 245 iscritti alla gara agonistica e 800 camminatori. Un colpo d’occhio meraviglioso che ha colorato il cuore pulsante della città di buon mattino all’altezza del ritrovo di piazza Matteotti.

Poi la partenza da via Mazzini con il lungo serpentone incanalato verso viale Dante e le vie Rosselli, Galli, Atleti Azzurri, Kennedy, la rotonda di Codrignano e via Nola. Un tragitto ad anello completato in discesa per le vie Sabbioni, Cappelli, Tenni, Kennedy, Atleti Azzurri, Rosselli, viale Dante e via Mazzini fino alla via Emilia con vista traguardo. Marco Ercoli, il più veloce tra i maschi con un tempo di 35’05’’, è salito sul gradino più alto del podio davanti a Cristian Florin Bizau (36’03’’) e Armando Falbo (36’40’’). Tra le quote rosa, invece, una super Federica Cicognani (40’07’’) che ha preceduto Nadiya Chubak (41’48’’) e Silvia Laghi (43’37’’).

“Il percorso – ha precisato Gianfranco Marabini, presidente della Polisportiva Avis Imola – è stato più breve con uno strappo in salita lungo via Nola dovuto ai danni dell’alluvione della scorsa primavera. Tantissima gente anche alla passeggiata ecologica di 10 chilometri che ha sostituito la classica maratonina".

Bilancio più che positivo: "E’ stata una bella manifestazione – ha continuato –, con una piazza Matteotti piena di persone tra gli stand degli sponsor e il palco per le premiazioni. Riconoscimenti consegnati alle prime 30 società con il maggior numero di iscritti". Ma premi anche per i Memorial Gollini, Baladelli e Cocchi, quest’ultimo tributato alla donna con più primavere giunta al termine della corsa. Un’iniziativa riproposta per la sesta volta per ricordare Maria Cocchi, ex insegnante dell’istituto Alberghetti cittadino.

Alle premiazioni individuali era presente anche il sindaco Marco Panieri, che ha consegnato i premi ai primi classificati di ogni categoria.

Senza dimenticare la positiva sinergia con il presidio del corso di laurea in fisioterapia della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna. Alcuni allievi, infatti, hanno monopolizzato l’androne del municipio mettendosi a disposizione per praticare massaggi post gara agli atleti.

Disponibili anche diversi medici, in collaborazione con l’associazione Glucasia, che hanno misurato la glicemia a tutti gli sportivi che lo hanno richiesto.

L’appuntamento con il sigillo numero 49 dell’evento è già in calendario nella terza domenica di marzo del 2025 per vivere un’altra giornata di sport e di festa sulle strade imolesi.