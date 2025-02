Corse urbane, da sabato si paga di più. La delibera sbarca in commissione

Approda oggi in commissione consiliare la delibera con i (contestati) rincari dei biglietti per i bus urbani. Giovedì è atteso invece il via libera al documento da parte del Consiglio comunale. Due giorni dopo, vale a dire sabato 1° marzo, scatteranno infine le nuove tariffe.

Come annunciato nei giorni scorsi, il costo del biglietto ordinario di Tper passerà da 1,50 a 1,90 euro; il citypass da 14 a 16 euro; l’abbonamento mensile da 28 a 31 euro. Sconti in arrivo, invece, sul costo dell’abbonamento annuale ordinario, che scenderà da 256 a 246 euro. Sempre per quanto riguarda l’abbonamento annuale, confermate le riduzioni per gli under 27 e ampliata anche agli over 65 la fascia delle agevolazioni oggi prevista solo per chi ha più di 70 anni. Invariata anche la possibilità di rimborso integrale per gli under 26 che non usufruiscono della gratuità ‘Salta su’ per studenti e la restituzione del 70% dell’importo per tutti gli altri residenti (fino a esaurimento fondi regionali).

Cgil, Cisl e Uil hanno contestato la manovra, rinunciando a firmare l’accordo con il Comune dopo l’incontro della scorsa settimana.

"Per la prima volta dopo anni di politica attiva il nostro plauso non può che andare alle organizzazioni sindacali del territorio imolese – commenta il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Simone Carapia –. Hanno tenuto testa all’arroganza non solo imolese ma anche bolognese che ha calato scelte opinabili e improponibili per Imola. L’asservimento e la subalternità del sindaco Panieri e della sua adepta Spada alla Città metropolitana è palese. Si appellano a tagli del governo per giustificare ingiustificabili aumenti rispetto alla qualità del servizio erogato. Potrà mai vantarsi una amministrazione di aver aumentato ma di poco i costi per cittadini, studenti, pensionati di un disservizio? Non provano la minima vergogna ad ammettere che Bologna chiama e Imola obbedisce".

A questo punto, come detto all’inizio, la palla passa alla politica. Può darsi che nella maggioranza ci sia qualche mal di pancia; ma, come accaduto di recente anche con il disco verde da parte del Consiglio comunale di Bologna, risulta pressoché impossibile immaginare un esito diverso da quello dell’approvazione delle nuove tariffe da parte dell’Aula di piazza Matteotti.

"Faremo ferma opposizione dai banchi del Consiglio a questa scelta scellerata che segue le precedenti di cui dovranno assumersi la responsabilità politica verso i cittadini da soli – promette però Carapia –. E questa volta finalmente senza neanche la stampella dei sindacati, che consci delle difficoltà delle famiglie hanno detto chiaramente ‘no’".