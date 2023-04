Corsi artistici per tutti a Mani d’Inchiostro

Arte e creatività sempre più protagoniste a Imola. Domani alle 17 al civico 13 di via Vaini, in centro storico, inaugura il nuovo studio Mani d’Inchiostro Art. Lo spazio propone corsi per tutti. "Abbiamo appuntamento con l’arte: lo spazio di creatività nel centro storico di Imola che propone corsi di disegno, pittura e ceramica, per tutte le età – spiegano i promotori dell’iniziativa –. Mettiamo al centro tutti i colori dell’arte: vi aspettiamo domenica 23 aprile alle 17 per inaugurare insieme Mani D’Inchiostro Art Studio". Per informazioni: 349 3751396 - [email protected] – manidinchiostroart.com.