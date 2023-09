Corsi di italiano per stranieri a Castel San Pietro: iscrizioni aperte

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di lingua italiana per stranieri (livelli A1 e A2) e per il conseguimento della licenza media per adulti (vale come B1), organizzati dal Centro Provinciale Istruzione Adulti - CPIA 1 Bologna-Imola nell’anno scolastico 2023-24.

A Castel San Pietro Terme le lezioni quest’anno si tengono nella sede della Scuola Secondaria di primo grado Fratelli Pizzigotti (Istituto Comprensivo di Castel San Pietro Terme), in via XVII Aprile 1.

"Superare il gap linguistico vuol dire unire una comunità e dare la possibilità a chi ne ha bisogno di proseguire un buon percorso di vita – sottolinea l’assessora alla Scuola, Giulia Naldi -. Stiamo lavorando insieme al Cpia per garantire sempre migliori condizioni per gli iscritti. Il ruolo del Cpia è fondamentale per l’integrazione all’interno della nostra comunità, e rappresenta un tassello del percorso che viene portato avanti dall’Amministrazione comunale anche grazie alle associazioni di volontariato che, operando nel territorio, intercettano i diversi bisogni delle persone". "Abbiamo già tante nuove richieste di iscrizione soprattutto per la sede di Imola e speriamo ne arrivino tante anche per Castel San Pietro – afferma Laura Santoriello, dirigente del Cpia –. Quest’anno abbiamo scelto di tenere i corsi nella scuola Pizzigotti, perché si trova in una posizione centrale e ottimale, a pochi minuti dalla stazione delle corriere, oltre ad avere aule molto spaziose e accoglienti".

Le iscrizioni si fanno online, compilando il modulo al seguente link:

https:suite.sogiscuola.comregistriBOMM36200NcpiaiscrizioneAlunni.php

Chi ha difficoltà a iscriversi online, può prendere appuntamento con una referente del Cpia che è disponibile presso la scuola Pizzigotti dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 20, fino al 29 settembre. Per prendere appuntamento telefonare al numero 0542. 24877.