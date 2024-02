Corsi di pc e smartphone. Tanti alle lezioni gratuite

A Dozza viaggiano a gonfie vele le attività di ‘...E noi ci siamo...’, la co-progettazione di welfare rigenerativo costruita dal municipio e dall’associazione ‘Giorgio Rambaldi per l’Impegno Sociale’ sotto l’egida del format ‘Dozza con te’. E i numeri delle persone che si rivolgono ogni giorno al punto d’azione collocato nella palazzina comunale di Piazza Libertà a Toscanella sono in costante crescita.

Uno dei filoni operativi più apprezzati, e quindi riproposto alla comunità con una programmazione che interesserà le prossime settimane, è quello dei corsi gratuiti e a libera partecipazione di alfabetizzazione informatica di primo e di secondo livello per l’uso del computer e dello smartphone. Un ciclo di otto appuntamenti, in agenda il 20-27 febbraio, 5-12-19-26 marzo e 2-9 aprile, dalle ore 18 alle 20 presso la sala ‘G. Martelli’ di Toscanella. Previsti fino a 20 posti in presenza, più altri 5 da remoto, con l’ausilio di docenti qualificati che prestano la propria opera volontariamente. Incontri sviluppati su tre distinti livelli dopo aver rilevato il grado di preparazione dell’utenza tramite la compilazione di un questionario. Possibilità di utilizzare il proprio pc portatile o, in caso di indisponibilità, le postazioni messe a disposizione dall’organizzazione. Anche per chi si collegherà da casa che, per ogni difficoltà, potrà avvalersi della consulenza dei volontari a domicilio dotati di pc pronti all’uso. Dal primo livello per principianti, in modo da prendere confidenza con computer, componenti e applicativi, fino alla scoperta del pianeta Office con fogli di calcolo e programmi di videoscrittura. Stessa cosa per lo smartphone, dove sarà vincolante l’utilizzo del proprio dispositivo, tra impostazioni, funzioni, messaggistica, social e l’universo Google. Ma c’è una bella novità: il doposcuola informatico.

Durante i suoi orari di apertura, infatti, il ‘Punto di Azione’ di Toscanella si trasformerà in ‘Punto di facilitazione digitale’ per ripassare le lezioni del corso o approfondire gli argomenti trattati con l’aiuto dei volontari. Insomma, tante opzioni per abbattere le criticità create dall’avvento delle moderne tecnologie con la piaga del ‘digital divide’. "I nostri percorsi di sostegno su più fronti sono diventati un punto fermo per la comunità. Una progettualità premiata anche a livello nazionale – spiega il sindaco Luca Albertazzi -. Opportunità libere e gratuite a costo zero per l’ente grazie all’impegno dei volontari che, con passione e altruismo, dedicano il proprio tempo agli altri. Il nostro sistema relazionale convince sempre di più perché alimenta servizi e attività all’avanguardia capaci di migliorare la quotidianità delle persone". Necessaria la preiscrizione via mail (enoicisiamo@gmail.com) oppure mezzo telefono ai numeri 331.3306373 (Fabio) o 338.7936644 (Gabriella).